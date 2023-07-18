Гриб-мутант размером с полголовы нашли в лесу в Новосибирской области. Фото: предоставлено Евгением.

В лесу в Новосибирской области нашли гигантский белый гриб. Вес находки составил почти килограмм.

– Вес гриба-мутанта – 954 грамма. Это белый гриб, просто переросток. Но весь чистый, плотный: ни червей, ни гнили, – рассказал КП-Новосибирск грибник Евгений.

По словам мужчины, огромный гриб он сорвал в лесу, по дороге из Кольцово в Плотниково, на Гусинобродском шоссе.

Гигантский гриб пошел в употребление. Мужчина из него приготовил икру.

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