В Новосибирске осудили строителя, случайно убившего коллегу мешком штукатурки

Рабочего приговорили к исправительным работам. Фото: Управление Судебного департамента в НСО.

Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор 24-летнему строителю — осенью 2022 года он уронил пакет со штукатуркой с 12 этажа и убил коллегу. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Как следует из публикации ведомства, подсудимому назначили год и 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% от заработка. Однако новосибирцу засчитали время, проведенное под арестом.

Суд взыскал в пользу двух ближайших родственников погибшего по 500 тысяч рублей. Строителя освободили в зале суда — он под подпиской о невыезде.

Трагедия случилась 7 октября 2022 года на стройке в Калининском районе Новосибирска. Рабочий занимался отделкой фасада на высоте 12 этажа. В какой-то момент молодой человек уронил пакет штукатурно-клеевой смеси весом 25 килограммов прямо на голову коллеге. Пострадавший скончался на месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске судят строителя, который случайно зашиб коллегу мешком штукатурки

Из-за его небрежности пакет со смесью упал на голову рабочего с 12 этажа (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber