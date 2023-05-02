В Новосибирске судят строителя, который случайно зашиб коллегу мешком штукатурки

Рабочего обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Фото: Управление Судебного департамента в НСО.
Калининский районный суд Новосибирска начал заседание по делу о причинении смерти по неосторожности. В октябре 2022 года по вине 24-летнего фасадчика погиб рабочий.
— На заседании предъявили обвинения и определили порядок исследования доказательств. Кроме этого, уже допросили потерпевших, — сообщили в органе.
Напомним, из-за небрежности рабочего на его коллегу упал мешок со штукатуркой. Пакет весом 25 килограммов свалился на его голову прямо с 12 этажа. Он умер на месте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении рабочего, по вине которого погиб мужчина на стройке
На потерпевшего с высоты упал пакет штукатурно-клеевой смеси (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер