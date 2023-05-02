В Новосибирске судят строителя, который случайно зашиб коллегу мешком штукатурки

Рабочего обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Фото: Управление Судебного департамента в НСО.

Калининский районный суд Новосибирска начал заседание по делу о причинении смерти по неосторожности. В октябре 2022 года по вине 24-летнего фасадчика погиб рабочий.

— На заседании предъявили обвинения и определили порядок исследования доказательств. Кроме этого, уже допросили потерпевших, — сообщили в органе.

Напомним, из-за небрежности рабочего на его коллегу упал мешок со штукатуркой. Пакет весом 25 килограммов свалился на его голову прямо с 12 этажа. Он умер на месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении рабочего, по вине которого погиб мужчина на стройке

На потерпевшего с высоты упал пакет штукатурно-клеевой смеси (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber