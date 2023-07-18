Тепло и солнечно: 18 июля в Новосибирске обещают до +28 градусов

Сегодня погода будет хорошая.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В ближайшую неделю в Новосибирске будет жара, но уже не настолько сильная. В ночь на 18 июля будет прохладно, +13…+15 градусов, а днем +26…+28.
— Будет небольшая облачность, без осадков. Юго-западный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
По Новосибирской области ночью будет +11…+16, днем +25…+30. Будут переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы.
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