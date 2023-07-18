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НовостиОбщество18 июля 2023 0:00

Тепло и солнечно: 18 июля в Новосибирске обещают до +28 градусов

18 июля в Новосибирске температура поднимется до +28 градусов
Источник:kp.ru
Сегодня погода будет хорошая.

Сегодня погода будет хорошая.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшую неделю в Новосибирске будет жара, но уже не настолько сильная. В ночь на 18 июля будет прохладно, +13…+15 градусов, а днем +26…+28.

— Будет небольшая облачность, без осадков. Юго-западный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет +11…+16, днем +25…+30. Будут переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы.

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