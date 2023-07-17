Женщину, ударившую 9-летнюю девочку в новосибирском супермаркете, отправили на принудительное лечение

Женщина с силой ударила девочку по голову. Фото: стоп-кадр видео СУ СК России по Новосибирской области.

Следователи СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту причинения телесных повреждений 9-летней девочке. Напомним, инцидент произошел в магазине «Мария-Ра» днем 7 июля 54-летняя женщина без видимой причины с силой ударила ребенка по голове. Та, не устояв на ногах, стукнулась носом о витрину. Случившееся зафиксировали камеры видеонаблюдения.

- В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Установлено, что женщина имеет ряд заболеваний и в настоящий момент находится в больнице, где проходит принудительное лечение, - сообщили в надзорном ведомстве. - В рамках расследования будет проведена экспертиза.

Уточним, по результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проверке по факту инцидента, произошедшего в новосибирском супермаркете.

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