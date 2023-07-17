В Новосибирске спасатели подняли со дна Оби «Волгу» с документами

Спасатели достали "Волгу" со дна Оби. Фото: служба МАСС.

Необычную находку нашли спасатели АСО «Южный» в воскресенье, 16 июля, в районе Затона. Во время водолазных работы на дне Оби обнаружили машину.

- Спасатели обследовали дно реки. В 10 метрах от кромки воды, на глубине 2,5 метра, обнаружили автомобиль «Волга 3110» в закрытом состоянии, - сообщили в службе спасения МАСС.

Сотрудники службы осмотрели салон и багажник авто. Внутри обнаружили документы и табличку в машину с номером телефона, а также палатку. Людей в машине не было.

- Все вещи передали полиции. С владельцем автомобиля связались, - рассказали в ведомстве.

Напомним, в начале июля новосибирский блогер Андрей Савин со своей командой достал со дна реки в районе Старого моста иномарку. Со слов местных жителей, «Хонда Цивик» пролежала в воде 14 лет. Весь процесс – а это два дня работы – Андрей снял на видео.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber