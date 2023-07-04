«Остались лишь следы от трактора»: у новосибирца украли машину, пролежавшую на дне реки 14 лет

Машина пролежала в воде 14 лет. Фото: Андрея Савина.

Новосибирский блогер Андрей Савин со своей командой достал со дна реки в районе Старого моста иномарку. Со слов местных жителей, «Хонда Цивик» пролежала в воде 14 лет. Весь процесс – а это два дня работы – Андрей снял на видео. За четыре дня ролик на ютуб-канале блогера Reseller Savin собрал 33 640 просмотров, свыше 1200 лайков и 100 комментариев.

– Автомобиль находился в речке, что протекает возле Дендропарка. Местные жители сообщили о ней моему товарищу Вадиму. По неуточненной информации, она пролежала там 14 лет. Мы решили ее достать. При этом преследовали несколько целей – очистить водоем, протестировать возможности авто, которые будут тянуть груду металлолома, и сделать развлекательный контент для блога, – рассказал Андрей.

Машину поднимали из реки два дня. Фото: Андрея Савина.

«Операция» растянулась на два дня. Всего в ней было занято четыре человека, а еще очень много зрителей.

– Там такое место, что не только на машине не подъехать, но и спуститься человеку не просто: очень высокий, 50 метров, и крутой обрыв, – пояснил блогер. – В первый день мы с помощью машины Вадима достали крышу и заднюю часть иномарки. В работе использовали лебедки, тросы, блоки и полиспасты. Порвали очень много строп – машина была наполовину в воде, при этом без колес. А во второй день уже двумя машинами вытянули переднюю часть с двигателем. Вторая нужна была для того, чтобы изменить угол вытягивания: «Хонда» долго пролежала в реке – глубоко увязла. Было ощущение, что останки цепляются за землю.

За это время она превратилась в груду останков. Фото: Андрея Савина.

Достав машину, которая оказалась 1987 года выпуска, Андрей с Вадимом нашли номер кузова, по которому через открытые интернет-сервисы выяснили госномер авто. А также – что 9 августа 2007 года она была поставлена на учет, а 15 октября 2009-го была выдача (замена) паспорта ТС. В угоне и залоге не числилась, утилизирована не была, то есть она до сих пор состоит на учете.

– Мы хотели снять вторую часть видеоролика, как везем останки «Хонды» в пункт приема металлолома, но не смогли, – посетовал блогер. – Я уезжал на два дня в Санкт-Петербург, а когда вернулся, машины на месте не оказалось. Только следы трактора, который ее увез. Кто мог это сделать – остается только догадываться: либо работники дендропарка убрали, либо кто-то иной в личных целях... Мне бы очень хотелось найти владельца «Хонды» и узнать, как его машина оказалась здесь, в реке.

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