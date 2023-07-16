В Новосибирске в микрорайоне Клюквенный планируют построить три школы

В Калининском районе Новосибирска планируется построить три новых школы на 4100 мест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининском районе Новосибирска планируется построить три новых школы на 4100 мест. Они будут располагаться в микрорайоне Клюквенный.

— Первой планируется построить школу на 1100 мест — ее должны будут сдать до 2026 года. Вторая и третья школы будут вмещать в себя по 1500 учеников. Одну из них планируется сдать до 2028 года, а другую — до 2032, — пояснили КП-Новосибирск в мэрии города.

Ранее в мэрии города сообщали, что до конца 2023 года в Новосибирске должны построить шесть школ. В Новомарусино, в Чистой Слободе, в Южно-Чемском жилмассиве на улицах Николая Сотникова и Виктора Шевелева, на Алющихинском жилмассиве и на Ключ-Камышенском плато. Их общая вместимость составит 5775 учеников.

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