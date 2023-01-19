В Новосибирске до конца 2023 года должны построить шесть школ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске до конца 2023 года должны построить шесть школ. Об этом сообщили в правительстве региона. Проект одной из школ на улице Николая Сотникова уже прошел экспертизу, еще по пяти объектам решение будет принято завтра. Сейчас на всех площадках уже начаты работы.

— Сроки завершения строительства по соглашению с министерством просвещения — это декабрь 2023 года. Мы предпринимаем все усилия, чтобы эти школы были сданы в эксплуатацию вовремя, — пояснил на пресс-конференции 19 января замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Строить школы будут по концессии. Курировать процесс строительства будет областное министерство образования и министерство строительства. А пока для будущих школ строятся здания, параллельно идет формирование кадров, которые должны будут там работать.

Конкретно построить школы планируется в Новомарусино на улице Большой, в Чистой Слободе на улице Спортивной, в Южно-Чемском жилмассиве на улицах Николая Сотникова и Виктора Шевелева, на Алющихинском жилмассиве на улице Татьяны Снежиной и на Ключ-Камышенском плато на улице Пролетарской. Их общая вместимость составит 5775 учеников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер