Под Новосибирском убитого молнией подростка похоронили рядом с родителями

Старший брат (на фото) погиб, а младший выжил. Фото: Соцсети // Наши Новости| Болотное

Под Новосибирском молния ударила в дерево, под которым прятались двое сирот — старший погиб на месте, а младший оказался в больнице. Подробности трагедии рассказали местные жители.

- Оба мальчика сироты, их забрала к себе родная тетка после смерти матери. Старшего 16-летнего похоронили в деревне Мануйлово, где упокоилась мама, - сообщил КП-Новосибирск местный житель.

Трагедия случилась днем 13 июля в деревне Александровка под Новосибирском. Братья 16-ти и 13-ти лет пасли скот и спрятались в шалаше под деревом во время грозы. В дерево ударила молния и попала в 16-летнего брата, младший получил ожоги. Вскоре детей обнаружили местные жители, выжившего мальчика увезли на реанимации.

- Младшего в пятницу перевели из реанимации в палату. Они оба сироты, были под опекой. Семья многодетная и работящая, у них огромное хозяйство, - рассказали КП-Новосибирск местные жители.

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