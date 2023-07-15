Фото с места трагедии под Новосибирском, где подростка убило молнией, появились в соцсетях

Мальчики хотели переждать непогоду в шалаше. Фото: Наши новости | Болотное

Появились фотографии с места трагедии, где 16-летнего подростка убило молнией во время грозы под Новосибирском. Оказалось, что мальчик вместе с братом прятался в шалаше, оборудованном под деревом.

Снимки опубликованы в сообществе «Наши новости» | Болотное» в социальной сети «ВКонтакте». Как видно на фото, дети построили собственный уголок под березами. Там поставили старые кровать и стул, сделали небольшую крышу.

Дети построили собственный уголок под березами. Фото: Наши новости | Болотное

По словам местных жителей, именно там два брата хотели переждать непогоду. Напомним, трагедия произошла днем 13 июля в деревне Александровка Болотинского района. 16-летний подросток скончался на месте, его брата с признаками поражения электрическим током забрали в больницу.

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