16-летний подросток погиб от молнии в Новосибирской области

По непроверенной информация, трагедия произошла во время грозы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Поздно ночью 13 июля стало известно о гибели подростка из Болотнинского района Новосибирской области. Информация была опубликована в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

- 16-летний подросток погиб в результате удара молнии, - сообщили в паблике, а после админы сослались на «слова знакомых»: - Болотнинский район, деревня Александровка. Два парня пасли коров, когда начался ливень с громом и молнией. Ребята спрятались под дерево. Молния шарахнула по ним. 16-летний парень мертв. 15-летний в местной ЦРБ в реанимации.

На момент публикации информации КП-Новосибирск не удалось получить официальный комментарий по данному происшествию от МВД и СУ СК России по Новосибирской области.

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