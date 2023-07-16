В полиции рассказали про семью из Новосибирской области, где мужа обвинили в избиении жены и сына

Слухи об избиении мальчика не подтвердились. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сибирячка пожаловалась на жителя поселка Шипуновский в Сузунском районе — якобы тот избил жену и малолетнего ребенка. Источник в полиции прокомментировал информацию:

- Заявления по данной семье не поступали. Фотография ребёнка сделана больше года назад. Сейчас проводится проверка информации размещённой в сети Интернет. Ребёнка посмотрели. Никаких телесных повреждений не обнаружено. Ребёнок не замкнутый. Соседи не подтверждают побои, - сообщил КП-Новосибирск источник в полиции.

Автором сообщения оказалась родственница мужчины, который приходится племянником ее покойному мужу. Женщина разместила в соцсетях пост и рассказала журналистам, что к ней попало фото якобы избитой жены и ребенка.

- Семья, когда жила в Новосибирске, состояла на учёте в ПДН. Были постоянно у них проверки. Его это злило, вся злость падала на нашу семью, так заявление написали мы, когда к нам попала эта фотография ребёнка. Недавно я узнаю через наших общих знакомых, что жена и ребёнок вновь очень сильно избиты. Жена прислала фото себя и ребёнка. Но не смогли сделать скрин, были удалены, либо ей, либо им, - рассказала КП-Новосибирск родственница.

Жители Сузунского района считают, что скандальный пост мог спровоцировать семейный конфликт. КП-Новосибирск выясняет подробности истории.

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