В полиции проверяют информацию о новосибирце, который якобы зверски избивает жену и сына

Сибиряк якобы постоянно поднимает руку на супругу и маленького сынишку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В соцсетях появилась информация, что житель поселка Шипуновский в Сузунском районе зверски избивает жену и сына. КП-Новосибирск обратилась за комментарием в полицию.

Анонимный пост с криком о помощи разместили в группе «ЧП Новосибирск». По словам автора, тиран – мужчина-рецидивист из Новосибирска, много лет отсидевший в тюрьме. Сибиряк якобы постоянно поднимает руку на супругу и маленького сынишку.

Автор характеризует семью как неблагополучную. Мол, муж и жена часто пьют и нигде не работают.

− Информация, выявленная в сети Интернет, проверяется полицейскими, − сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по региону.

КП-Новосибирск пытается разобраться в этой истории.

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