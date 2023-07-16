Участие экс-сотрудника полиции в ДТП на Сухарной опровергли в Новосибирске

В столкновении погиб пассажир. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске полицейские опровергли причастность бывшего сотрудника к трагедии на Сухарной. ДТП случилось в ночь на 15 июля возле дома на улице Сухарная, 1а.

По данным ГИБДД, 37-летняя женщина на «Тойоте Королла» не справилась с управлением и въехала в припаркованную фуру. В результате 39- летний мужчина- пассажир скончался на месте от полученных травм.Водитель оказалась в больнице с травмами разной степени тяжести.

- Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Распространяемая в сети Интернет информация, что участником ДТП является гражданин, имевший отношение к службе в органах внутренних дел, не соответствует действительности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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