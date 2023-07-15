Погиб пассажир легковушки: в Новосибирске женщина на «Тойоте» влетела в грузовик

В Заельцовском районе Новосибирска женщина на «Тойоте» врезалась в грузовик. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Заельцовском районе Новосибирска женщина на «Тойоте» врезалась в грузовик, припаркованный у правого края проезжей части. В результате ДТП погиб ее пассажир. Авария произошла ночью в субботу, 15 июля.

Как рассказали в ГУ МВД России по региону, сибирячка ехала по улице Сухарной. Напротив дома 1а она влетела в автомобиль MAN с полуприцепом.

− В результате ДТП пострадала водитель «Тойоты», которая с травмами различной степени тяжести доставлена в лечебное учреждение, − уточнили в полиции.

В салоне также находился 39-летний мужчина, он скончался от полученных травм.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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