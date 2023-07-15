У 82 новосибирцев диагностировали клещевой вирусный энцефалит

В Новосибирской области у 82 местных жителей диагностировали клещевой вирусный энцефалит. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области у 82 местных жителей диагностировали клещевой вирусный энцефалит. Это данные с начала эпидсезона, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

За аналогичный период 2022 года острое инфекционное заболевание выявили у 79 человек.

С начала сезона в больницы после укуса клеща обратились 13 864 жителя Новосибирска и области. Только за неделю с 5 по 11 июля зарегистрировано 917 обращений.

− Всего с начала сезона исследовано: на наличие возбудителей клещевого энцефалита − 8307 клещей, доставленных гражданами в лаборатории, из них – 151 (1,8%) положительных; на наличие возбудителей клещевого боррелиоза – 8345 клещей, из них – 2890 (34,6%) положительных, − рассказали в Роспотребнадзоре.

Ранее КП-Новосибирск писала, что лидером по присасыванию клещей стал Новосибирский район – 118 человек за неделю. Если говорить про Новосибирск, то это Советский район – 61 человек.

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