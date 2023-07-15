Фото дерева, упавшего на палатку и убившего женщину под Новосибирском, показали в соцсетях

ЧП произошло вечером 14 июля на озере Чаны. Фото: интернет-издание «Трудовая жизнь»

Новосибирцам показали фотографии дерева, которое упало на палатку и убило 41-летнюю женщину в Барабинском районе. Страшные снимки публикует интернет-издание «Трудовая жизнь».

Напомним, ЧП произошло вечером 14 июля на озере Чаны. На место выехала следственно-оперативная группа полиции. Там обнаружили труп женщины. Оказалось, что это жительница города Барабинска.

На палатку рухнула береза. Фото: интернет-издание «Трудовая жизнь»

Упавшее дерево задело и супруга погибшей. С различными травмами его доставили в больницу.

В обстоятельствах произошедшего будут разбираться следователи. Фото: интернет-издание «Трудовая жизнь»

Как видно на фото, на палатку упала береза. Дерево рухнуло из-за урагана, бушевавшего в регионе. Сейчас в обстоятельствах произошедшего будут разбираться следователи.

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