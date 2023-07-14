В Новосибирской области резко подорожал бензин

В Новосибирской области подорожал бензин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С мая по июнь 2023 года сотрудники новосибирскстата зафиксировали значительное повышение цен на бензин в регионе. Публикацию с данными статистики выложили на официальном сайте ведомства.

— Среди непродовольственных товаров значительное повышение цен зарегистрировано в группе моторного топлива. Автомобильный бензин марки АИ-98 и выше прибавил в цене 3,2%, марки АИ-95 и АИ-92 – 2,5% и 1,9% соответственно, — отметили исследователи.

При этом цены на газовое топливо выросли всего на 0,3%, на дизельное — на 0,1%.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в регионе на 30% за месяц подорожали картофель, свежие огурцы и морковь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирской области на 30% за месяц подорожали картофель, свежие огурцы и морковь

При этом подешевели капуста, помидоры и репчатый лук (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber