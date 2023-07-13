В новосибирскую библиотеку вернули книгу спустя почти 100 лет

Книгу вернули в библиотеку спустя почти 100 лет. Фото: ЦГБ им К. Маркса

В Центральную городскую библиотеку имени Карла Маркса в Новосибирске вернули издание, которое было взято почти 100 лет назад. Роман Эптона Синклера «Сильвия» принесла в библиотеку Виктория Агамян. Она нашла книгу в домашнем архиве и обнаружила на страницах библиотечную печать. Взято издание было в 1928 году.

— Несмотря на то, что книга издана почти сто лет назад, вряд ли она представляет антикварную ценность, слишком ветхое состояние издания. Видимо, книгу читали очень активно. Однако есть несколько нюансов, которые позволяют предположить, что издание может быть раритетом, — отметила замдиректора библиотеки Елена Немцева.

Что говорит о том, что книга может быть редким экземпляром? Во-первых, странности с языком и датами издания. Так, роман «Сильвия» был написал в 1913 году, а переведен на русский язык впервые в 1922 году. Титульник у книги не сохранился, но штамп библиотеки, где городом указан Ново-Николаевск, свидетельствует о том, что издана она была в промежутке между 1922 и 1926 годами — до того, как город переименовали в Новосибирск. Но при этом в романе используется дореволюционная орфография с буквами «Ъ» (ер) и « » (ять). Но после 1918 года типографии уже не должны были выпускать издания с прежним правописанием.

Взято издание было в 1928 году. Фото: ЦГБ им К. Маркса

По словам сотрудников библиотеки, обычно длительных невозвратов книг у почти не бывают. Практически все читатели вовремя возвращают издания «домой».

— В истории библиотеки не так много случаев с небывало длительной задержкой книг, — подчеркнула она. — Однажды в библиотеку вернули издание спустя 10 лет — книгу также обнаружили родственники читательницы.

Напомним, это уже не первый раз, когда новосибирцы неожиданно натыкаются на раритеты в своих домах или на своих участках. Так, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как новосибирец нашел на своем огороде настоящий раритет — монету 1740 года. Он обнаружил ее, когда обрабатывал помидоры. Стоить такая монета может до 10 тысяч рублей в зависимости от ее состояния.

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