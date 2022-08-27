Новосибирец нашел монету 1740 года в помидорах на своем огороде

Монету нашли в помидорах. Фото: Антон НЕЛИДОВ.

Новосибирец нашел на своем огороде настоящий раритет - монету 1740 года. Об этом КП-Новосибирск рассказал председатель Бугринского комитета Антон Нелидов.

- Наш Бугринский микрорайон - историческое место, и разные находки - не редкость. На террритории участка этого мужчины раньше находился постоялый двор, и, видимо, с тех времен монета и лежала в земле, - рассказал Антон Нелидов.

Обнаружил же ее сибиряк во время садоводческих работ:

- Мужчина обрабатывал помидоры, когда наткнулся на монету, - пояснил Антон Нелидов.

Эта монета выпущена во время правления Иоанна Антоновича (он занимал престол с октября 1740 года по ноябрь 1741 года). Ее номинал - одна денга: это наиболее тиражная монета данного периода., их было выпущено более 18 миллионов штук. Стоить такая монета может до 10 тысяч рублей в зависимости от ее состояния.

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