Новосибирские следователи начали проверку после аварийной посадки самолета в Толмачево

Следователи начали проверку. Фото: https://zapsib-sut.sledcom.ru/

В восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте начали проверку — сотрудники выяснят обстоятельства экстренной посадки самолета в новосибирском аэропорту.

— Доследственную проверку проводят по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, — отметили в ведомстве.

Утром 12 июля самолет Airbus A321 шел с рейсом Новокузнецк-Москва, однако в столицу не прибыл. Пилоты совершили вынужденную посадку в Толмачево из-за птицы, которая попала в корпус самолета. Тогда на борту находились 7 членов экипажа и 156 пассажиров. Все прошло гладко, пострадавших нет.

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