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НовостиПроисшествия12 июля 2023 8:30

В Новосибирске самолет экстренно сел из-за попадания птицы в корпус

На борту были 156 пассажиров
Данила ШУЛЯК
Самолет экстренно сел — в корпус попала птица.

Самолет экстренно сел — в корпус попала птица.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Летевший из Новокузнецка в Москву самолет экстренно сел в Толмачево — во время взлета в корпус попала птица. О происшествии сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в среду, 12 июля.

— Около 9 часов в международном аэропорту Новосибирска имени Александра Покрышкина совершил вынужденную посадку Airbus А-321 авиакомпании «Аэрофлот», — отмечено в публикации.

Известно, что птица попала во время набора высоты еще в аэропорту Новокузнецка. Местная транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов.

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