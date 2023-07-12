В Новосибирске самолет экстренно сел из-за попадания птицы в корпус

Самолет экстренно сел — в корпус попала птица. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Летевший из Новокузнецка в Москву самолет экстренно сел в Толмачево — во время взлета в корпус попала птица. О происшествии сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в среду, 12 июля.

— Около 9 часов в международном аэропорту Новосибирска имени Александра Покрышкина совершил вынужденную посадку Airbus А-321 авиакомпании «Аэрофлот», — отмечено в публикации.

Известно, что птица попала во время набора высоты еще в аэропорту Новокузнецка. Местная транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов.

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