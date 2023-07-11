В Новосибирске из-за потопа на площади Будагова сломалось несколько машин

Дорожные ограждения царапали проезжающие машины. Фото: скриншот видео "АСТ-54"/ВКонтакте.

В Новосибирске несколько машин получили повреждения после проезда по затопленной площади Будагова. Об этом горожане рассказали в паблике «АСТ-54» ВКонтакте.

Инцидент произошел 11 июля. Из-за сильного ливня вечером во вторник на площади разлилось «море», из-за которого на проезжей части случился транспортный коллапс. У многих на проезд этого места уходило до получаса.

– Затопило дорогу под новым мостом. Кроме того, поплыли все дорожные ограждения. Они царапали машины. Некоторые авто получили из-за воды гидроудары. Люди стояли в ступоре – воды там по колено, – поделились новосибирцы. – Под мостом какие-то ребята стояли в спецжилетах, явно рабочие. Но никто из них и не подумал выйти и убрать препятствия: просто стояли, смотрели и улыбались.

Интернет-пользователи обрушились с критикой на городские власти, что «давно пора сделать нормальную ливневку». Но были и те, кто взывал к разуму водителей: «Если воды много, нафиг лезть за гидроударом. Либо не ехать, либо аварийку включили и ждите, пока уровень упадет. Мин 15-20, не больше. На крайний случай можно развернуться и в объезд. А теперь ремонт более чем на 100 тыс. Своя же голова должна быть на плечах».

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