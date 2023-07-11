«Ценят моменты, а не ноют»: в Новосибирске дети устроили массовые купания в лужах

Дети устроили заплывы в лужах после мощного дождя. Фото: скриншот видео "АСТ-54"/ВКонтакте.

Во вторник вечером Новосибирск накрыл мощный ливень. Город вздохнул от жары и напитался влагой. Воды при этом было очень много: она стояла огромными лужами во дворах, на дорогах и тротуарах. И если взрослые проходили эти «реки» с опаской, а некоторые и вовсе старались обойти, то дети специально искали места поглубже, чтобы поплавать там.

- Сибирские дети не унывают, а наоборот, радуются большим лужам. Вот оно счастливое детство, без телефонов и планшетов, - написали горожане и выложили в паблике «АСТ-54» ВКонтакте видео ребят, которые бороздят «морские просторы» в новосибирских дворах и улицах.

Подписчиков увиденное растрогало. Многие порадовались за детвору, которая бросив гаджеты, предавалась простым забавам. Один из пользователей написал: «Дети ценят моменты, а не ноют что город дождем затопило на пару часов». А другой, что, наблюдая за «мальцами перед «РоялПарком» по-доброму им позавидовал».

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