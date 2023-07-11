«Дождь стеной, со всех сторон грозы и молнии»: улицы Новосибирска затопил мощный ливень

Ливень затопил Новосибирск. Фото: читатели / КП-Новосибирск. Фото: Никита МАНЬКО

Вечером 11 июля Новосибирск обдало мощным ливнем. Канализации не справляются — вода повсюду. Не все местные успели подготовиться к такому повороту погоды — новосибирцы, попавшие в ловушку стихии, присылают КП-Новосибирск фото и видео.

— Это какой-то настоящий кошмар. Тут, в Заельцовском районе, со всем сторон грозы и молнии. Дождь стеной, я не знаю, сможем ли мы отсюда выбраться, не промокнув насквозь, — рассказывает читательница София, зашедшая в крытый переулок.

Некоторые дальше торопятся по делам, а кто-то спрятался в метро. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Промокли даже те, кто взял зонтик — вода повсюду: и на дорогах, и на тротуарах, и в ботинках прохожих. Такие громадные лужи не перепрыгнуть... Новосибирцы торопливо ищут глазами ближайшую остановку или козырек, а автомобилисты медленно едут в надежде уберечь машины от ям.

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