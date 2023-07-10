В Бердске маршрутки из Искитима и Линево не будут заезжать на ж/д вокзал

Остановку от ж/д вокзала временно перенесли на улицу Горького. Фото: из архива "КП".

В Бердске Новосибирской области перенесли остановки маршруток, которые следуют до Искитима и Линево. Об этом сообщает издание «Бердск-онлайн».

– Из-за строительства и благоустройства привокзальной территории, которую готовят к открытию нового железнодорожного вокзала в Бердске, временно изменилась схема движения междугороднего транспорта, – говорится в информации. Так, посадка и высадка пассажиров маршруток №551 «Бердск – пос. Линево» и №560 «Искитим – Бердск» будет происходить не возле вокзала, а возле многоквартирного дома №5, что по улице Горького.

Напомним, в Новосибирске автобусы левобережья две недели будут ездить другими маршрутами. Временные изменения вступили в силу с 4 июля.

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