В Новосибирске автобусы левобережья две недели будут ездить другими маршрутами

Автобусы будут ездить по измененным маршрутам две недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске автобусы левобережья на две недели изменят маршрут следования. Об этом сообщили в мэрии.

– С 4 по 18 июля закрывается проезд по улице Чигорина в районе здания, что находится по адресу: улица Комсомольская, 31а, – пояснили в пресс-службе. – Это связано с аварийным ремонтом на теплотрассе. Работы выполняют сотрудники ООО «НТСК».

Из-за этого две недели городские автобусы будут ездить иначе. Так, №96 в прямом и обратном направлениях на участке от Оловозаводской до Герцена поедет по Тюменской, Комсомольской, а далее по действующей схеме; №9 в прямом и обратном направлениях на участке от Аникина до Герцена – также по двум вышеуказанным улица, а после выйдет на действующий маршрут; №12 в прямом и обратном направлениях на участке от Герцена до Оловозаводской поедет по Комсомольской и Тюменской, а потом вернется на свой маршрут; №43 в прямом и обратном направлениях на участке от Герцена до Урманова повезет пассажиров по Комсомольской, Тюменской, Оловозаводской, Обогатительной и лишь потом по действующей схеме.

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