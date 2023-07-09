В Бердске под Новосибирском завершились поиски 15 и 17-летних брата и сестры

Детей нашли полицейские.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Бердске Новосибирской области звершились поиски двух подростков — брата и сестру 15 и 17 лет нашли полицейские. Об этом в воскресенье, 9 июля сообщили в ГУ МВД по НСО.
— Несовершеннолетние найдены полицейскими. По предварительной информации, в отношении них противоправных деяний не совершено, жизни и здоровью ничего не угрожает, — пояснили в ведомстве.
Сейчас сотрудники ПДН выясняют, почему дети ушли из дома.
Ранее КП-Новосибирск сообщала о пропавших подростках. Мать детей обращалась в полицию. До этого в ГУ МВД по региону сообщали, что детей видели в городе.
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