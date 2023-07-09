В Бердске под Новосибирском завершились поиски 15 и 17-летних брата и сестры

Детей нашли полицейские. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бердске Новосибирской области звершились поиски двух подростков — брата и сестру 15 и 17 лет нашли полицейские. Об этом в воскресенье, 9 июля сообщили в ГУ МВД по НСО.

— Несовершеннолетние найдены полицейскими. По предварительной информации, в отношении них противоправных деяний не совершено, жизни и здоровью ничего не угрожает, — пояснили в ведомстве.

Сейчас сотрудники ПДН выясняют, почему дети ушли из дома.

Ранее КП-Новосибирск сообщала о пропавших подростках. Мать детей обращалась в полицию. До этого в ГУ МВД по региону сообщали, что детей видели в городе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Они - брат и сестра: в Бердске под Новосибирском пропали два подростка

Двое подростков пропали в Бердске Новосибирской области (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер