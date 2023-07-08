Они - брат и сестра: в Бердске под Новосибирском пропали два подростка

Двое подростков пропали в Бердске Новосибирской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Бердске в Новосибирской области пропали двое несовершеннолетних. Они – брат и сестра. Мать подростков обратилась в полицию.

Как сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области, в полицию поступило заявление от матери подростков об их безвестном исчезновении. Пропали юноша – 2005 года рождения и девочка 2007 года рождения.

– В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетних, – уточнили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

В ведомстве добавили, что подростков видели в городе.

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