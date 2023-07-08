Поиски длинноволосого парня из Томска, которого искали в Новосибирске, завершились трагедией. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

Завершились поиски 24-летнего парня из Томска. Молодого человека искали и в Новосибирске. Волонтеры сообщили, что парня нашли погибшим.

– Найден. Погиб, – говорится в сообщении ПСО «ЛизаАлерт НСО Томской области».

Сообщалось, что парень пропал 30 июня. В день исчезновения был одет в белую футболку и синие джинсы.

Причину смерти в отряде не назвали. Информация уточняется.

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