Поиски длинноволосого парня из Томска, которого искали в Новосибирске, завершились трагедией. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".
Завершились поиски 24-летнего парня из Томска. Молодого человека искали и в Новосибирске. Волонтеры сообщили, что парня нашли погибшим.
– Найден. Погиб, – говорится в сообщении ПСО «ЛизаАлерт НСО Томской области».
Сообщалось, что парень пропал 30 июня. В день исчезновения был одет в белую футболку и синие джинсы.
Причину смерти в отряде не назвали. Информация уточняется.
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