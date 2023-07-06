В Новосибирске ищут пропавшего парня из Томска с длинными волосами

В Новосибирске ищут пропавшего 24-летнего Валентина Васильева. Фото: «ЛизаАлерт» Томск.
В Новосибирске ищут пропавшего 24-летнего Валентина Васильева. Молодой человек пропал в Томске, его местонахождение неизвестно с 30 июня.
— Приметы: рост 183 сантиметра, нормальное телосложение, темно-коричневые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт» Томск. — На момент своего исчезновения парень был одет в белую футболку, синие джинсы и белые кроссовки.
Волонтеры отмечают, что находиться он может как в Томске, так и в Новосибирске.
Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Валентин или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.
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