Подростку, убившему сводную сестру от обиды на отчима, продлили арест под Новосибирском

Обвиняемому в убийстве сводной сестры продлили арест.
Фото: Мария НОВИКОВА
В Искитиме Новосибирской области продлили арест подростку, который убил сводную сестру после ссоры с отчимом. Информацию об этом предоставили в Судах общей юрисдикции Новосибирской области.
— Срок содержания под стражей продлен до 9 августа 2023 для несовершеннолетнего, обвиняемого по статье об убийстве, — указано в публикации ведомства.
Трагедия произошла утром 9 мая. Тогда усыновленный 17-летний подросток зарубил топором родную дочь своего приемного отца.
По версии местных, знакомых с семьей, накануне до расправы парень поругался с отчимом. Искитимец считал, что глава семейства тратит детские пособия неправильно. Замести следы или скрыться парень не пытался: пол, кровать и вещи были залиты кровью.
Подростку, несмотря на то, что он несовершеннолетний, грозит до 10 лет колонии.
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