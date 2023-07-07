Подростку, убившему сводную сестру от обиды на отчима, продлили арест под Новосибирском

Обвиняемому в убийстве сводной сестры продлили арест. Фото: Мария НОВИКОВА

В Искитиме Новосибирской области продлили арест подростку, который убил сводную сестру после ссоры с отчимом. Информацию об этом предоставили в Судах общей юрисдикции Новосибирской области.

— Срок содержания под стражей продлен до 9 августа 2023 для несовершеннолетнего, обвиняемого по статье об убийстве, — указано в публикации ведомства.

Трагедия произошла утром 9 мая. Тогда усыновленный 17-летний подросток зарубил топором родную дочь своего приемного отца.

По версии местных, знакомых с семьей, накануне до расправы парень поругался с отчимом. Искитимец считал, что глава семейства тратит детские пособия неправильно. Замести следы или скрыться парень не пытался: пол, кровать и вещи были залиты кровью.

Подростку, несмотря на то, что он несовершеннолетний, грозит до 10 лет колонии.

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