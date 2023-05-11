«Жить с отцом не хочу»: под Новосибирском арестовали подростка, убившего спящую 17-летнюю сестру

Под Новосибирском арестовали подростка, убившего спящую 17-летнюю сестру. Фото: стоп-кадр.

В четверг, 11 мая, Искитимский районный суд избрал меру пресечения подростку, подозреваемому в убийстве 17-летней сестры. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку задержанный несовершеннолетний.

– О помещении фигуранта под стражу ходатайствовал следователь СКР. Представитель прокуратуры, участвовавший в процессе, поддержал это прошение. С учетом тяжести совершенного преступления, юного душегуба отправили в СИЗО до 9 июля. Далее меру пресечения будут продлять, – сообщил из суда корреспондент КП-Новосибирск.

В ходе расследования подростку проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Она установит, отдавал ли парень в момент расправы отчет своим действиям.

– Сам парень не возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Сказал, что с отцом жить не хочет. От дачи показаний отказался в порядке ст. 51 конституции, – добавил корреспондент КП-Новосибирск.

Произошло преступление 9 мая в частном доме в Искитиме. В нем проживала многодетная семья. Известно, что подозреваемый – приемный, а погибшая девочка – родная дочь главы семейства. Как выяснила КП-Новосибирск, девушка приехала домой на праздники. Ей постелили в бане. Рано утром к спящей девочке зашел брат. Он хладнокровно взял топор для колки дров и нанес сестре несколько ударов по голове. Замести следы или скрыться не планировал. После расправы на какое-то время ушел из дома. Вернулся, когда там уже была полиция. Как говорят знакомые семьи, у парня были проблемы с психикой. Его в семью приняли недавно. Мальчику не нравилось, как отец распоряжается его пособиями. Он мог расправиться с сестрой из мести отцу, чтобы сделать ему больно.

Подростку, несмотря на то, что он несовершеннолетний, грозит до 10 лет колонии.

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