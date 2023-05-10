«Это была ревность»: подросток убил 17-летнюю дочь приемных родителей

Девушке было 17 лет. Фото: Данила ШУЛЯК/соцсети

Под Новосибирском — в городе Искитиме - усыновленный подросток зарубил родную дочь своего приемного отца. Трагедия в многодетной семье произошла 9 мая. Ранним утром 17-летний парень оказался один на один в комнате со сверстницей. Взял топор-колун и ударил им несколько раз сестру. СК возбудил уголовное дело по статье убийство и теперь настаивает на аресте подростка. Что известно о семье, где случилась трагедия, в материале КП-Новосибирск.

Соседи Дмитриевых* до сих пор не могут прийти в себя. В тихой, многодетной, примерной семье и такая жуткая история.

- У них 11 детей (пять родных, шесть приемных). Девочка — родная дочь отца. Мама ее умерла, и отец женился заново. Семья вообще хорошая, дружная, дети опрятные, в баптистскую церковь все ходили. Аделина*, которую убили, очень красивая была. Она училась в колледже в Новосибирске, в Искитим приезжала, когда была свободна от учебы, - рассказали КП-Новосибирск соседи.

По предварительной информации, Аделина приехала в Искитим из Новосибирска на праздники. И уже с утра 9 мая между ней и братом произошла ссора. Случилось все прямо в частном доме, где живет большая семья.

- Скорую возле их дома мы заметили примерно в 10 утра, потом приехала полиция. А уже о том, что произошло, все вечером узнали. История слухами обрастает. Говорят, мол, у мальчика были проблемы с психикой, но этого нельзя утверждать, а родителей Аделины распросами не хочется доставать, у них двойное горе, — продолжают соседи.

По предварительной информации подросток схватился за топор из ревности.

- Это была ревность, он ревновал сестру к родителям. Кому-то что-то разрешали в большей степени, кому-то в меньшей. И вот с сетрой из-за этого конфликтовал, думал, что ее больше любят, - рассказали КП-Новосибирск знакомые семьи.

Подростку грозит до 10 лет колонии, это максимальный срок, который может получить несовершеннолетний за тяжкое преступление по закону.

*Фамилия и имя изменены.

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