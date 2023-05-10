Под Новосибирском приемный сын зарубил топором родную 17-летнюю дочь родителей

Девушка приехала в гости на праздники. В этом месте произошло убийство. Фото: СУ СК РФ по НСО

В Новосибирской области приемный сын зарубил топором родную 17-летнюю дочь родителей. Трагедия произошла в Искитиме 9 мая. Как говорят местные жители, дети были из многодетной семьи. Часть из них - родные, часть - приемные

- Если не ошибаемся, у них 11 детей. Родная девочка приехала домой в гости к родителям. А брат, это парень приемный, ударил ее топором-колуном по голове из-за ссоры, - рассказали КП-Новосибирск соседи.

Искитимцы недоумевают – за что так можно было жестоко расправиться с сестрой?

- Возможно, это была какая-то подростковая ревность, - рассуждают искитимцы.

Парня задержали и доставили в местный СК. Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство.

- Подросток задержан. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в региональном СК.

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