Следователи Новосибирска проверят инцидент с замершим колесом обозрения, из которого спасли 19 человек

Следователи проверят инцидент. Фото: СУ СК РФ по НСО / ГУ МЧС РФ по НСО.

В следственном отделе по Октябрьскому району Новосибирска начали проверку — днем 6 июля на Михайловской набережной заклинило колесо обозрения. Некоторые люди тогда остались в кабинках на большой высоте.

— Проверку проводят по признакам статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — отметили в СУ СК по региону.

Сотрудники выясняют все подробности и обстоятельства инцидента.

Всего из ловушки спаслись 19 человек — семерых достали, а еще 12 вышли из кабин самостоятельно, пока сотрудники вручную вращали колесо обозрения.

К счастью, пострадавших нет. На спасение потратили полчаса — работали 15 человек и 5 единиц техники.

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