Следователи Новосибирска проверят инцидент с замершим колесом обозрения, из которого спасли 19 человек

Следователи проверят инцидент. Фото: СУ СК РФ по НСО / ГУ МЧС РФ по НСО.
В следственном отделе по Октябрьскому району Новосибирска начали проверку — днем 6 июля на Михайловской набережной заклинило колесо обозрения. Некоторые люди тогда остались в кабинках на большой высоте.
— Проверку проводят по признакам статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — отметили в СУ СК по региону.
Сотрудники выясняют все подробности и обстоятельства инцидента.
Всего из ловушки спаслись 19 человек — семерых достали, а еще 12 вышли из кабин самостоятельно, пока сотрудники вручную вращали колесо обозрения.
К счастью, пострадавших нет. На спасение потратили полчаса — работали 15 человек и 5 единиц техники.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске заклинило колесо обозрения — людей вызволяли пожарные и спасатели
Пожарные и спасатели достали 19 новосибирцев из заклинившего колеса обозрения (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер