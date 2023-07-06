В Новосибирске заклинило колесо обозрения — людей вызволяли пожарные и спасатели

Спасли 19 человек. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Днем в главное управление МЧС по Новосибирской области сообщили о неполадках на городском колесе обозрения. Аттракцион на Михайловской набережной замер. Об инциденте сообщили в ведомстве.

— Оказалось, что в трех застрявших кабинах остались семь человек. Пожарные при помощи трехколенной лестницы эвакуировали трех человек, в том числе одного ребенка. Еще четверых спасатели вызволили, прокрутив вручную колесо обозрения полностью, — пояснили в пресс-службе МЧС.

Всего, как пояснили позже спасатели МАСС, из ловушки спаслись 19 человек — семерых достали, а еще 12 вышли из кабин самостоятельно, пока сотрудники вручную вращали колесо обозрения.

К счастью, пострадавших нет. На спасение потратили полчаса — работали 15 человек и 5 единиц техники.

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