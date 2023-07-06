«Запас в аптеках есть»: в минпромторге НСО прокомментировали ситуацию с препаратами для диабетиков

Ситуация с лекарствами для диабетиков находится на контроле правительства НСО. Фото: Олег ЗОЛОТО

В министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области прокомментировали ситуацию с лекарствами для диабетиков. Напомним, в Новосибирске резко подскочила цена на два импортных препарата «Оземпик» и «Ребелсас». Справочные сервисы по продаже лекарств сообщали, что в некоторых аптеках препаратов нет в наличии, а в других цена на них выросла до нескольких десятков тысяч рублей.

– Датский производитель Novo Nordisk в настоящее время значительно сократил поставки препаратов «Оземпик» и «Ребелсас» на российский рынок и сообщил о полном прекращении поставок с 2024 года, – уточнили в ведомстве. – Российский препарат на основе семаглутида от компании «Герофарм» в настоящее время проходит первую стадию клинических испытаний.

Также на российском рынке есть препараты с международными непатентованными наименованиями: например, инсулин лизпро, инсулин гларгин, которые имеют схожее семаглутиду действие.

– В данный момент в регионе остатки препаратов на основе инсулина проходят в нормальном режиме, сформирован необходимый запас в аптеках. На складах поставщиков находится свыше четырех тысяч упаковок препаратов на основе инсулина, доступных к заказу. В ближайшую неделю ожидается поставка около двух тысяч упаковок, – уточнили специалисты минпромторга НСО.

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