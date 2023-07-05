В новосибирских аптеках выросла цена на два препарата для диабетиков

В Новосибирске резко подскочила цена на два импортных препарата для диабетиков. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске резко подскочила цена на два импортных препарата для диабетиков: «Оземпик» и «Ребелсас». На справочных сервисах по продаже лекарств видно, что в некоторых аптеках препарата нет в наличии, а в некоторых цена на него достигает несколько десятков тысяч рублей.

Вероятно, такой эффект мог возникнуть в связи с ограничением поставок препаратов из-за рубежа из-за санкций. Однако ранее Росздравнадзор сообщал, что на российском рынке имеется несколько аналогов препаратов.

Так, в ведомстве отмечали, что заменить «Оземпик» можно препаратами с международным непатентованным наименованием Семаглутид, Эксенатид, Дулаглутид, Лираглутид, а «Ребелсас» — эксенатидом, дулаглутидом и лираглутидом.

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