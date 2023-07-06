В Новосибирске выпускникам лицея выдали новые аттестаты

Сначала в аттестатах было неправильно написано название лицея. Фото: Мария ЛЕНЦ

Выпускникам лицее информационных технологий в Новосибирске выдали новые аттестаты. В изначальных документах было неправильно написано название учебного заведения: «информационнах» вместо «информационных». Причем допущена такая опечатка в аттестатах всех 9-х и 11-х классов.

— 29 июня мы подали на замену, 3 июля получили новый документ, — рассказала мама одного из учеников Юлия Назаренко.

Напомним, ошибка обнаружилась после того, как у одной из девочек не приняли аттестат в колледже. Ребята, подающие документы в вуз, изрядно понервничали, ведь сроки приема документов там довольно сжатые.

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