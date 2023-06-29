«У одной девочки документы уже «завернули»: в Новосибирске выпускникам выдали аттестаты с орфографической ошибкой

Из-за ошибки в аттестах у школьников уже начались неприятности. Фото: Мария ЛЕНЦ/ Юлия НАЗАРЕНКО.

Скандал грянул в лицее информационных технологий Новосибирска: родители учеников 9 и 11 классов пожаловались, что детям выдали аттестаты с ошибкой.

- Детям аттестаты вручали 26 июня: сразу никто не заметил, что в названии лицея допущена ошибка – написано «информационнах» вместо «информационных». Вскрылось это, когда одна из девочек 28 июня подала документы в колледж. Ее документы там «завернули»: сказали, что надо заменить аттестат и прийти в приемную комиссию заново, - рассказала КП-Новосибирск Юлия Назаренко, мама девятиклассника.

Выпускница сразу же связалась со своими одноклассниками, те стали проверять свои документы, и увидели ровно такую же ошибку.

- Получается, что такой документ получили около 100 человек девятиклассников, у одиннадцатиклассников также в аттестате ошибка, - говорит Юлия. – У моего сына ситуация некритичная: мы переходим в другую школу, получим аттестат без ошибки и напишем новое заявление на прием. А вот дети, которые сдали ЕГЭ и поступают в вуз, и их родители, конечно, нервничают: там ведь сроки подачи документов сжатые.

Так выглядит аттестат с ошибкой сына Юлии. Фото: Юлия НАЗАРЕНКО.

Корреспонденты КП-Новосибирск обратились в лицей информационных технологий, чтобы выяснить, как они будут менять детям аттестаты, но там ответили кратко:

- Не до вас сейчас!

Что нужно будет сделать лицею, объяснила Наталья Ярославцева, директор Новосибирского института мониторинга и развития образования.

- Решать вопрос с выдачей новых аттестатов будет департамент образования – лицею нужно будет обратиться туда. Единственный момент, хватило бы бланков для всех детей – это же не один и не два человека, - объяснила КП-Новосибирск Наталья Ярославцева.

Юристы же предупреждают – у владельцев аттестатов с опечатками могут быть серьезные проблемы:

- Поскольку допущена ошибка в названии образовательного учреждения и такого лицея (с ошибкой в названии) официально не существует, то документ считается недействительным. Если при поступлении ребенка в вузе и колледже обнаружат ошибку, его документы не примут, - объясняет адвокат Константин Зиновьев. – Что сейчас делать школьникам? Экстренно требовать замену документа. Если же по вине лицея выпускник не успеет вовремя получить исправленный аттестат и подать документы в вуз, он имеет право подать в суд на лицей и требовать компенсацию морального вреда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber