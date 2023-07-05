Не открывали двери: новосибирские спасатели нашли в запертых квартирах двух мертвых мужчин

Оба мужчины долгое время не выходили на связь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске спасатели за одни сутки нашли в запертых квартирах двух мертвых мужчин. Подробности случившегося сообщили в официальной группе муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) ВКонтакте.

– Во вторник, 4 июля, в запертых квартирах обнаружили тела двух местных жителей. Первый вызов поступил в 11.20. Экипаж спасателей выезжал в Кировский район, на улицу Чемскую. Вечером, в 17.55, работали на улице Дениса Давыдова, что в Дзержинском районе, – уточнили в ведомстве.

В обоих случаях погибли пожилые мужчины – одному было 74 года, второму 64. Они находились дома одни и долгое время не выходили на связь. Что стало причиной их гибели, покажет вскрытие.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber