Жильцы улицы Чемской в Новосибирске вызвали спасателей из-за трупного запаха, исходившего из квартиры. Фото: МАСС.

Жители дома на улице Чемской в Кировском районе города обратились к спасателям. Жильцы пожаловались на трупный запах, доносившийся из квартиры пенсионера. Сам хозяин жилища, рассказали горожане, на связь не выходил.

– Спасатели прибыли на место 4 июля в 11:20 утра и обеспечили доступ в квартиру. Оказалось, что хозяин жилища, пенсионер 1949 года рождения, умер, – говорится в сводке МАСС.

Как давно и по какой причине, скончался пенсионер, установит вскрытие. Труп новосибирца передали сотрудникам полиции.

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