Новосибирца будут судить за кражу икон из церкви и колец с молитвами

Новосибирец украл из церковной лавки иконы и кольца с молитвами. Фото: ИВАНОВА Диана

В Новосибирске 35-летнего мужчину будут судить за серию краж, в числе которых были преступления прямо на территории церкви.

— По версии следствия, обвиняемый, ранее судимый за совершение преступлений имущественного характера, с июня 2022 по май 2023 совершил серию краж на территории Новосибирска, в том числе из офисов, СТО, кафе, дома культуры, городских лечебных учреждений, — рассказали в областной прокуратуре. — Кроме того, обвиняемый похитил иконы и кольца с молитвами из церковной лавки храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца.

Общая сумма ущерба за 31 кражу составила 650 тысяч рублей. Воришку без моральных принципов удалось задержать. Свою вину он полностью признал. Против сибиряка возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ, оно уже направлено в суд.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как бездомный богохульник в чёрном ограбил церковь под Новосибирском. 40-летний вор-рецидивист украл деньги и драгоценности на 70 тысяч рублей. Он влез в здание церкви через окно.

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