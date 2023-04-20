Святотатство на 70 тысяч рублей: бездомный богохульник в чёрном ограбил церковь под Новосибирском

Бездомный осквернил церковь под Новосибирском. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН / пресс-служба ГУ МВД РФ по НСО.

В селе Колыванского района после Пасхи осквернили церковь. 40-летний вор-рецидивист Андрей Жигалин в ночь с 17 на 18 апреля залез в божий дом через окно и украл деньги, драгоценные кресты и цепочки.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области, сумма ущерба церкви превысила 70 тысяч рублей. Также уточняется, что осквернитель не имеет определенного места жительства.

Источник КП-Новосибирск пояснил, что преступление произошло в селе Скала. Очевидцы сообщают, что вор худощав, одет во все черное, ростом примерно 175 сантиметров. После святотатства Жигалин мог сбежать в соседний регион.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 525-15-53, 8-961-875-78-91, либо по номерам 112, 020.

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