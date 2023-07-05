Маскировка под тушенку: в новосибирскую колонию необычно пронесли телефон

В колонию пытались передать запрещенные мобильники. Фото: ГУФСИН по НСО.
В исправительную колонию №13 в Новосибирске заключенным пытались передать телефоны ухищренным способом. Но запрещенные предметы до адресатов не дошли.
— При досмотре продуктовой передачи на имя одного из осужденных были обнаружены и изъято два сотовых телефона, спрятанные в банке тушенки, — сообщили в ГУ ФСИН по Новосибирской области.
В этой банке прятали телефоны. Фото: ГУФСИН по НСО.
По данному факту проведут проверку, а виновным привлекут к ответственности.
Напомним, в конце июня заключенным тоже пытались передать телефон и сим-карты необычным способом — в бутылке из-под лечо. За нелегальный презент виновного привлекли к штрафу.
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