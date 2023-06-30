В Новосибирске заключенным пытались передать телефон и симки в бутылке с лечо

В новосибирской колонии № 2 заключенным пытались передать телефон и симкарты в бутылке с лечо. Фото: ГУФСИН по НСО

В новосибирской колонии № 2 заключенным пытались передать телефон и симкарты в бутылке с лечо. Но подозрительный «подарок» привлек внимание охраны.

— Во время досмотра автомобиля «Газель» были обнаружены запрещенные предметы. В кабине машины, за сидением водителя, в черном пакете в пластиковой бутылке с «лечо» в полимерном свертке были спрятаны сотовый телефон и 2 сим-карты, — рассказали в ГУФСИН по Новосибирской области.

Но план раскрыла охрана. Фото: ГУФСИН по НСО

Водителя автомобиля за нелегальный презент привлекут по статье 19. 12 КоАп РФ. Ему грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

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