С 11 июля в Микрорайоне Бердска отключат горячую воду

В Микрорайоне города Бердск Новосибирской области отключат горячую воду с 11 июля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Микрорайоне города Бердск Новосибирской области отключат горячую воду с 11 июля. Об этом местных жителей предупреждает МУП «Комбинат бытовых услуг».

Подачу воды прекратят в восемь утра 11 июля, а вернуть ее планируют в четыре часа вечера 14 июля. Причина отключения — ремонтные работы на ГРС-5. Ремонт связан с прекращением подачи газа. Планируется также отключение всей котельной «Новая», которая отвечает за снабжение Микрорайона горячей водой.

Напомним, в Новосибирске в связи с испытаниями на теплосетях ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4 в трех районах города отключат горячую воду. Речь идет про дома в Заельцовском, Центральном и Октябрьских районах. Начнутся отключения 5 июля и продлятся до 14-16 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске три района останутся без горячей воды: рассказываем, почему

В Новосибирске в трех районах города отключат горячую воду (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber