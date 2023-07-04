С 11 июля в Микрорайоне Бердска отключат горячую воду

В Микрорайоне города Бердск Новосибирской области отключат горячую воду с 11 июля.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Микрорайоне города Бердск Новосибирской области отключат горячую воду с 11 июля. Об этом местных жителей предупреждает МУП «Комбинат бытовых услуг».
Подачу воды прекратят в восемь утра 11 июля, а вернуть ее планируют в четыре часа вечера 14 июля. Причина отключения — ремонтные работы на ГРС-5. Ремонт связан с прекращением подачи газа. Планируется также отключение всей котельной «Новая», которая отвечает за снабжение Микрорайона горячей водой.
Напомним, в Новосибирске в связи с испытаниями на теплосетях ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4 в трех районах города отключат горячую воду. Речь идет про дома в Заельцовском, Центральном и Октябрьских районах. Начнутся отключения 5 июля и продлятся до 14-16 июля.
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