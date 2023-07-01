В Новосибирске три района останутся без горячей воды: рассказываем, почему

Воды в домах не будет до середины июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске в трех районах города отключат горячую воду. Речь идет про дома в Заельцовском, Центральном и Октябрьских районах.

- С 5 июля начинаем гидравлические испытания теплосетей в правобережной части Новосибирска – на теплосетях ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, - сообщили в пресс-службе СГК.

В Центральном и Октябрьских районах воду отключат на улицах Кривощековская, Колыванская, Каинская, Серебренниковская до улицы Коммунистическая, Свердлова от Красного проспекта до Октябрьской магистрали, Сибревкома; Инская, Якушева, Садовая, от Маковского до улицы Кирова - Сакко и Ванцетти, Бориса Богаткова, Восход, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова; Нижегородская и Декабристов до ул. Лобова, III Интернационала, 9 Ноября, Обская, Большевистская от Сакко и Ванцетти до Лобова.

Гидравлические испытания там продлятся максимум до 14 июля.

В Заельцовском районе горячую воду отключат в домах на улицах Аэропорт, Бардина, Минина, Светлановская, Катодная, Северная, Весенняя, Тимирязева, Вавилова, Дачная, Перевозчикова, Красный проспект (от метро Гагаринская до улицы Северная), Дмитрия Донского, Залесского, Жуковского, Дуси Ковальчук (от улицы Плановой до улицы Залесского), Плановой (четные номера домов от метродепо до улицы Тимирязева), Танковой, Кавалерийской, Новой, Овражной, Каунасской.

16 июля воду снова вернут в дома.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber